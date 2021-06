Perù: presidenziali, Keiko Fujimori accusa la magistratura di voler influire sul processo elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 99,13 per cento delle schede censite, il candidato della sinistra, Pedro Castillo, vanta il 50,2 per cento di voti a favore contro il 49,8 di Fujimori. Tra i due c'è uno scarto di poco più di 71 mila e quattrocento voti, difficilmente colmabile dal gruzzolo di schede ancora da aprire. Le sorprese potrebbero arrivare dai ricorsi annunciati dalla squadra di Keiko e, in misura minore, dai voti sottoposti alla prima revisione delle autorità elettorali. I primi, annunciava la stessa Fujimori ieri in conferenza stampa, riguarderanno voti espressi in 802 seggi da cui "nelle ultime 48 ore, sono giunte notizie di manipolazioni". (segue) (Brb)