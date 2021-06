Perù-Argentina: Lima invia nota di protesta a Buenos Aires per dichiarazioni presidente Fernandez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono poi i 685 verbali di sezione contenenti errori materiali, documenti illeggibili o incompleti. Tra questi anche i 332 verbali impugnati da una delle parti come prova delle possibili "frodi" denunciate subito dopo la chiusura delle urne. Calcolando una media di 225 voti a verbale, le impugnazioni potrebbero redistribuire fino a un massimo di 74 mila voti, cifra che si spinge a quota 154.125 se si prendono in considerazione il totale delle schede ora ricontrollate dal Jurado nacional de elecciones. La tendenza delle revisioni nelle ultime ore mostra una distribuzione dei voti dubbi non troppo lontana da quella dei voti regolari, che difficilmente potrebbe da sola alterare l'esito finale. Il processo di revisione da parte della Jne potrebbe durare a questo punto fino a due settimane. In una prima istanza il tribunale elettorale valuta infatti il ricorso e stabilisce se la scheda è valida o meno. Se il ricorrente non si ritiene soddisfatto può chiedere tuttavia una seconda revisione sulla quale si deve esprimere il plenum del tribunale. (Brb)