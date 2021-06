Nicaragua: Ue condanna azioni del governo di Ortega contro opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), organismo autonomo dell'Osa, aveva condannato la detenzione del pre-candidato alle elezioni presidenziali in Nicaragua Juan Sebastián Chamorro. La Cidh "condanna fermamente l'arresto del candidato presidenziale Juan Sebastián Chamorro e la perquisizione della sua casa, ai sensi di una legge già messa in discussione perché limita le libertà pubbliche in modo contrario agli standard internazionali", si legge sul profilo twitter dell'organismo autonomo dell'organizzazione degli stati americani (Osa). "Questo è il quarto caso di arresto di un candidato presidenziale. Questi eventi aggravano la grave crisi dei diritti umani nel Paese e incidono gravemente sulla legittimità del processo elettorale che si terrà quest'anno". La Cidh "sollecita immediatamente la cessazione di questa persecuzione, la libertà dei detenuti e l'annullamento di tutte le norme che limitano arbitrariamente l'esercizio dei diritti politici e delle libertà pubbliche". (segue) (Mec)