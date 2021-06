Yemen: segretario di Stato Usa Blinken annuncia sanzioni contro rete contrabbando Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli Stati Uniti stanno lavorando per porre fine al conflitto in Yemen e portare aiuti umanitari duraturi al popolo yemenita. L'offensiva in corso degli Houthi su Marib è direttamente contraria a tali obiettivi, ponendo una minaccia alla già disastrosa situazione umanitaria nello Yemen e potenzialmente innescando un aumento dei combattimenti in tutto il Paese”, ha dichiarato Blinken nella nota. “È tempo che gli Houthi accettino un cessate il fuoco e che tutte le parti riprendano i colloqui politici. Solo un cessate il fuoco globale e nazionale può portare gli urgenti soccorsi necessari agli yemeniti e solo un accordo di pace può risolvere la crisi umanitaria in Yemen. Gli Stati Uniti continueranno ad esercitare pressioni sugli Houthi, anche attraverso sanzioni mirate, per far avanzare tali obiettivi”, ha affermato Blinken. (Nys)