- VARIE- Il primo campo scuola in fattoria nella tenuta presidenziale di Castelporziano con i bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Prima festa dell'educazione alimentare nelle scuole che dà il via alla stagione estiva delle fattorie didattiche. Saranno presenti i ministri delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, dell'Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza, della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina e Ettore Prandini, presidente della Coldiretti. Roma, tenuta presidenziale di Castelporziano, in via Cristoforo Colombo 1671. Diretta streaming sul sito di Coldiretti. (ore 9, diretta streaming dalle 10.20)- Inaugurazione dell'Uefa Festival. Roma, piazza del Popolo (ore 10) (segue) (Rer)