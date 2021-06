Governo: Renzi, con Draghi Italia più forte a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Mario Draghi non abbia bisogno di consigli. Sta facendo un bel lavoro a livello internazionale, di cui si parla poco. Oggi c'è un G7 che è importante perché è il primo di Biden, perchè torna in presenza dopo un po' di tempo in cui hanno fatto i summit soltanto via Zoom o via call". Lo ha sottolineato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Stasera Italia", su Rete4. "L'Italia è più forte - ha aggiunto l'ex premier - perchè Draghi è il presidente di turno del G20, copresidente del Cop26, l'iniziativa sulla sostenibilità ambientale. La Merkel se ne va ed in quei mesi l'Italia sarà sempre più forte". (Rin)