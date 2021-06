Argentina: Fernandez saluta Castillo, "presidente eletto del Perù" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- IL ballottaggio presidenziale, che segue il primo turno di aprile, si è tenuto domenica 6 giugno. Con il 99,2 per cento delle schede censite, il "maestro" vanta il 50,2 per cento di voti a favore contro il 49,8 di Keiko Fujimori, leader conservatrice e figlia dell'ex presidente Alberto. Lo scarto tra i due appare difficilmente colmabile dal gruzzolo di schede ancora da aprire. Le sorprese potrebbero arrivare però dai ricorsi annunciati dalla squadra di Keiko e, in misura minore, dai voti sottoposti alla prima revisione delle autorità elettorali. (segue) (Abu)