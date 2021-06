Roma 2021: M5s, terzetto contro Raggi è pronto, il competente, l'esperto e il risolutore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo, comunque. Il competente (ma sul serio?) è pronto a insegnare a tutti come si fa quello che lui non ha mai fatto. L’esperto proverà a dire ai romani che comprende benissimo quelli lì…come si chiamano… quelli lì che ci devono votare… ah sì… i cittadini. Mr.Wolf, beh, su Mr.Wolf pescate voi dal suo prestigiosissimo curriculum: 'La pandemia? È un’influenza', oppure: 'I vaccini? Sono come il doping'. Non ci posso credere! Direbbe il personaggio di quel film, appunto", continua il post. "Eccoli i tre uomini che sfidano Virginia Raggi. La donna-sindaco che ha buttato giù le case dei Casamonica, che ha risanato la capitale dai debiti lasciati dagli amici di quei tre, che ha riportato normalità, onestà, trasparenza. Tre uomini (così) e una in gamba. È pronta la sfida di Roma", conclude il Movimento 5 stelle. (Rer)