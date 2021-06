Rifiuti: assessore Lazio, autorizzazione Regione non serve, Ama e altri procedano con contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni dell'assessora Ziantoni sono prive di senso: Ama e le altre aziende sono libere di stipulare contratti con operatori di altre regioni italiane senza nessun intervento o autorizzazione della Regione Lazio. La legge, infatti, consente il conferimento dei rifiuti trattati negli impianti di smaltimento senza la necessità di accordi interregionali. Solo per i rifiuti non trattati serve un'intesa fra le regioni coinvolte: accordi che il Lazio ha sempre prontamente attuato, come nel caso dell'Abruzzo, delle Marche e della Toscana. Ora non c'è nulla da sbloccare: siamo lieti che abbiano trovato nuovi sbocchi, pertanto procedano subito con i contratti e l'invio dei rifiuti trattati". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.(Com)