Yemen: segretario di Stato Usa Blinken annuncia sanzioni contro rete contrabbando Houthi

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha annunciato oggi di aver imposto sanzioni contro un gruppo di persone ed entità coinvolti in una rete internazionale utilizzata per fornire decine di milioni di dollari di fondi ai ribelli sciiti dello Yemen Houthi in collaborazione con alti funzionari dei Guardiani della rivoluzione iraniana. In una nota, Blinken ha annunciato che sono stati sottoposti a sanzioni Sa'id Ahmad Muhammad al Jamal, a capo della rete di trafficanti, e altri individui ed entità coinvolti nel sostegno finanziario a ribelli sciiti. Secondo Blinken, Al Jamal è capo di una rete di società di facciata e intermediari coinvolti nel traffico di merci, tra cui il petrolio iraniano, attivi in tutto il Medio Oriente mirata a convogliare risorse ai ribelli sciti Houthi. “Stiamo designando Al Jamal ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per beni, servizi e sostegno alla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana”, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. Gli altri undici tra individui, società e navi sanzionati oggi svolgono, secondo Blinken, un ruolo chiave in questa rete illecita. Tra i nomi citati dal segretario di Stato Usa figurano: Hani 'Abd al Majid Muhammad As'ad, un contabile yemenita che ha facilitato i trasferimenti finanziari agli Houthi, e Jami' 'Ali Muhammad, quest'ultimo con legami sia con gli Houthi che con i Guardiani della rivoluzione iraniana, il quale avrebbe aiutato Al Jamal a procurarsi navi, facilitare le spedizioni di carburante e trasferire fondi a beneficio dei ribelli sciiti. (segue) (Nys)