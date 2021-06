Usa-Iran: Washington revoca sanzioni contro tre funzionari e due società iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il dipartimento di Stato hanno revocato sanzioni nei confronti di tre ex funzionari del governo iraniano e di due società precedentemente coinvolte nell'acquisto, acquisizione, vendita, trasporto o commercializzazione di prodotti petrolchimici iraniani. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. La revoca delle sanzioni è avvenuta a seguito di un accertato cambiamento di stato e di comportamento da parte dei soggetti sanzionati. “Queste azioni dimostrano il nostro impegno a revocare le sanzioni in caso di cambiamento di stato o comportamento da parte delle persone sanzionate”, ha dichiarato Blinken.(Nys)