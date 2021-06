© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presenta il nuovo sistema di prenotazione dei Medici di Medicina Generale. Partecipano l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, Giovanni Cirilli, Segretario regionale Fimmg e Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale Fimmg. L'evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, e viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. Roma, Via Cristoforo Colombo 212 (ore 11)- L’assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado presenta l’avviso pubblico per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali della Regione Lazio nell’ambito della misura “Più notti, più sogni”, pensata per rilanciare il turismo regionale. Partecipa il Vicepresidente della Regione Lazio e assessore al Bilancio, Daniele Leodori. Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tirreno, Piazza Oderico da Pordenone, 15. L’evento viene trasmesso sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 12) (segue) (Rer)