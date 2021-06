© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Prosegue, ad opera della Cgil di Roma e del Lazio, il lavoro di rilevazione delle opinioni dei cittadini romani sui servizi pubblici erogati da Roma Capitale e dalle sue Partecipate. Per presentare i risultati dell'indagine e per discutere le proposte del sindacato, delle associazioni e dei comitati, si svolgerà una tavola di discussione in diretta sui canali social della Cgil di Roma e del Lazio”. Evento in streaming (ore 16)- 6000 Sardine e Meglio legale in piazza per parlare delle prospettive della legalizzazione della cannabis. In piazza con 6000 piante di cannabis legale per lanciare un appello al Parlamento: siamo davanti a un grande potenziale economico, una possibilità terapeutica e una scelta di libertà per oltre sei milioni di consumatori. Durante la manifestazione interverranno - insieme agli organizzatori Mattia Santori (6000 Sardine) e Antonella Soldo (Meglio Legale) - Riccardo Magi, Parlamentare +Europa/Radiali; Mattia Sodano, Parlamentare Gruppo Misto; Pippo Civati, Possibile; Marco Furfaro, Direzione Nazionale Partito Democratico; Leone Barilli, Segretario dei Radicali Roma; Stefano Anastasia, Garante dei Detenuti Lazio; Sabrina Alfonsi, Presidente I municipio, Amedeo Ciaccheri, Presidente VIII municipio e il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Roma, giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. (ore 17) (segue) (Rer)