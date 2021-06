Euro 2020: Comitato tecnico Roma rinvia progetti dei maxi schermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi in prefettura a Roma, ha deciso di rinviare il progetto che vedeva la collocazione di maxi schermo nei municipi IV, V, VII e XII di Roma per assistere alle partite di calcio della Nazionale Italiana. L’idea dei maxi schermo è stata esaminata sotto la prospettiva della problematica sicurezza e del rispetto norme anticovid. I componenti del tavolo presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi hanno convenuto che la delimitazione dell’area con transenne, avrebbe permesso il rispetto delle distanze all’interno del perimetro in cui sarebbero potuto entrare un numero contingentato di spettatori, ma all’esterno dell’area transennata, il controllo sarebbe stato impossibile. Quindi si è deciso di evitare, fino a quando non verrà individuata una opportuna e sicura modalità, i progetti dei maxi schermo. (Rer)