Usa: Yellen, priorità ad Hamas come obiettivo delle sanzioni

- Il governo degli Stati Uniti sta dando la priorità ad Hamas come obiettivo per le sanzioni, nel momento in cui lavora per combattere i finanziamenti al terrorismo e il riciclaggio di denaro. Lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. "Hamas è stato designato come obiettivo del governo degli Stati Uniti per i programmi di sanzioni contro il terrorismo e diamo la priorità a Hamas e ai suoi sostenitori", ha detto Yellen in un'audizione al Congresso. "Abbiamo preso di mira un gran numero di affiliati ad Hamas, individui ed entità in tutto il mondo e che include una serie di enti di beneficenza in tutto il mondo che sono serviti come meccanismi critici di raccolta fondi. Lavoriamo anche a stretto contatto con le giurisdizioni che sono vulnerabili ad Hamas. Collaboriamo con loro per migliorare la loro lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento dei quadri del terrorismo”, ha concluso l'esponente dell'amministrazione del presidente Joe Biden.(Nys)