Americhe: Della Vedova, con sottosegreteria Messico per rilancio cooperazione bilaterale

- Il sottosegretario agli Affari esteri Benedetto Della Vedova ha incontrato oggi in videoconferenza la sottosegretaria agli Affari esteri del Messico, Carmen Moreno Toscano. Lo rende noto la Farnesina. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali, la risposta all’emergenza pandemica, l’accesso equo e universale ai vaccini contro il Covid-19 nel quadro della Covax Facility, la cooperazione in ambito G20 e le priorità della presidenza italiana, nonché l’approfondimento della collaborazione scientifica e tecnica, anche nel settore delle rinnovabili. “Dopo il rallentamento causato dalla pandemia – così Della Vedova – siamo pronti a rilanciare le relazioni bilaterali, a cominciare dalla convocazione della VI sessione della Commissione Binazionale, auspicabilmente in presenza nel 2022, quando sarà possibile magari anche condurre una missione di sistema in Messico”. I due omologhi hanno convenuto sull’importanza di rafforzare la cooperazione anche in ambito multilaterale, a cominciare dalla presidenza italiana del G20, che sarà anche l’occasione per lavorare insieme ad una solida architettura globale nel settore della salute. (Com)