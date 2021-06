Sicurezza: ecco le misure contenute nel decreto legge in materia di cybersicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre - prosegue la nota - il decreto istituisce il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (Cic) e prevede specifici poteri di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Infine, quale tempestivo adeguamento alla normativa europea il governo ha individuato l'Agenzia quale Centro nazionale di coordinamento italiano, che si interfaccerà con il "Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca" di recente istituzione, concorrendo ad aumentare l'autonomia strategica europea nel settore. (Com)