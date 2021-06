Violenza donne: consigliere Pd, perché astensione e no su atto per sensibilizzare a denunciare?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come consigliere del Partito democratico, da tempo abbiamo presentato una mozione per sensibilizzare sindaca e giunta a combattere con ogni mezzo la violenza sulle donne, sensibilizzandole a denunciare e fornendo loro il giusto supporto volto a tutelarle dalle conseguenze di atti vili e violenti. In aggiunta, abbiamo proposto di continuare nel lavoro di educazione affettiva nelle scuole improntata al rispetto e sui valori di libertà, per contrastare retaggi culturali che legittimano violenza". Così in una nota le consigliere capitoline del PD Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta. "Troppi sono i casi di violenza sulla donne e troppe ancora non hanno la forza di denunciare. Non aiutano questo percorso di certo le esternazioni che ancora troppe volte sentiamo, anche da personaggi politici e pubblici le ultime di Beppe Grillo, che non pongono la giusta attenzione o peggio tendono a sdrammatizzare simili episodi. Oggi la mozione è arrivata al voto in Assemblea Capitolina. Perchè votare contro/astenersi su una mozione simile? Non basta lo sdegno a botte di comunicati stampa, servono azioni concrete e vigilare sempre. Siamo rammaricate che l'aula si sia espressa contro", concludono. (Rer)