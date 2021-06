Roma: Campidoglio, su Casale Cervelletta avviato percorso di recupero dopo anni di abbandono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prima fase dei lavori, attualmente conclusi, si è quindi provveduto a garantire alla antica struttura la stabilità necessaria e propedeutica ad ulteriori opere di consolidamento su cui l'Amministrazione sta già lavorando; opere di rilievo potranno essere eseguite con ulteriori lavori ed impegni finanziari", spiega l'assessore alle Politiche del verde Laura Fiorini. "Il secondo stralcio dei lavori – aggiunge – il cui cantiere è di prossimo avvio, prevede la messa in sicurezza di lunghi tratti di sporto di gronda, ammalorati e mancanti di coperture in coppi antichi , attraverso il restauro ed il recupero di murature ed intonaci. Tali lavori, oltreché necessari per mere questioni di sicurezza ,renderanno fruibili ai cittadini ed ai visitatori, ulteriori spazi del casale. Inoltre sono in corso iniziative in accordo col FAI per ulteriorI interventI di restauro di alcuni elementi architettonici. (Com)