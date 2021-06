Governo: Cdm nomina Di Stani commissario straordinario per baraccopoli Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la nomina del prefetto di Messina, dottoressa Cosima Di Stani, a commissario straordinario del Governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, numero 400 e dell'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, numero 44 convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, numero 76. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del Cdm. (Com)