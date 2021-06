Governo: Cdm impugna legge regionale Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 7 del 12/04/2021, "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali", in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie della Regione Sardegna, in violazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 08/04/2021, "Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale"; la legge della Regione Sardegna n; 3. Legge Regione Puglia n. 5 del 19/04/2021 "Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)"; la legge della Regione Sardegna n. 8 del 21/04/2021, "Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; la legge della Regione Basilicata n. 17 del 26/04/2021, "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (Arpab)"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 27/04/2021, "Misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"; la legge della Regione Lombardia n. 5 del 28/04/2021, "Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) – Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana"; la legge della Regione Veneto n. 6 del 28/04/2021, "Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 'Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia'"; la legge della Regione Veneto n. 7 del 28/04/2021, "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'". (Com)