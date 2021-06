Decreto Sostegni bis: M5s, nostro emendamento per rifinanziare agevolazione "Nuova Sabatini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono gli interventi del Movimento cinque stelle per accompagnare la ripresa del sistema produttivo italiano. Va in questa direzione un emendamento al decreto Sostegni bis per il rifinanziamento della 'Nuova Sabatini', l'agevolazione che anche negli ultimi mesi ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale per facilitare l'accesso al credito e accrescere la competitività delle aziende italiane". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati della commissione Attività produttive della Camera. "L'agevolazione - proseguono i parlamentari pentastellati - nel periodo gennaio-maggio ha supportato 3,342 miliardi di euro di investimenti in mezzi di produzione. Ora la nostra proposta servirà ad autorizzare la spesa di ulteriori 500 milioni per l'anno 2021-2022. Proprio le imprese ci avevano segnalato la necessità di arrivare rapidamente a un rifinanziamento della 'Nuova Sabatini' e per questo il Movimento aveva già sollecitato il ministero dello Sviluppo economico con un'interrogazione del capogruppo in X commissione Luca Sut". Per gli esponenti del M5s, "è una misura irrinunciabile per sostenere gli artigiani, le micro e piccole imprese, e per accelerare il cammino verso gli obiettivi di digitalizzazione e sostenibilità fissati nel Recovery plan". (Com)