Medio Oriente: rinviato incontro tra Hamas e Fatah previsto in Egitto la prossima settimana

- Le autorità egiziane hanno rinviato un incontro che si sarebbe tenuto la prossima settimana tra le fazioni palestinesi di Fatah e Hamas senza specificare un'altra data né le ragioni del rinvio. Fonti consultate da “Agenzia Nova”, hanno confermato che i funzionari del Cairo hanno avuto colloqui individuali con le delegazioni dei due movimenti per tentare di appianare le divisioni ed evitare un nuovo fallimento dell’incontro già rinviato più volte in passato. Le delegazioni di Hamas e Fatah sono giunte oggi al Cairo per preparare gli incontri della prossima settimana, ma al momento non è chiaro se resteranno nella capitale egiziana. Fonti palestinesi hanno affermato che ieri si è assistito ad una interruzione dei negoziati intra-palestinesi tra Fatah e Hamas.(Cae)