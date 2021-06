Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Al via la terza edizione del CineVillageParco Talenti con la proiezione della partita di apertura di Uefa Euro 2020 Italia – Turchia, alle ore 21 il cui biglietto d'ingresso avrà un costo simbolico di 1 euro. La redazione della seguitissima rivista sportiva L'ultimo uomo introdurrà al pubblico la partita a partire dalle ore 20.30. Saranno presenti: Daniele Manusia, Emanuele Atturo, Daniele Morrone e Dario Saltari. Roma, CineVillage Parco Talenti. Via Ugo Ojetti. (ore 20.30)- Apertura della IV edizione dell'Esposizione Triennale di Arti Visive a Roma dal titolo Global Change, Anni Venti. La mostra, articolata su cinque sedi espositive, indagherà i cambiamenti globali dell'ultimo ventennio. Galleria del Cembalo – Palazzo Borgese (Largo Fontanella Borghese 19), Palazzo della Cancelleria con la personale di Rossella Pezzino de Geronimo (Piazza della Cancelleria 1), Galleria della Biblioteca Angelica (Piazza di S. Agostino 8) Palazzo Velli-Expò (Piazza di Sant'Egidio 10) Medina Rome Art Gallery (Via Angelo Poliziano 32-34-36). (Rer)