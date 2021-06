Brasile: Covid, ministero Salute riduce ancora numero dosi vaccini da distribuire a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha ridotto per la terza settimana consecutiva il numero di dosi di vaccino anti-Covid che saranno distribuite nel paese attraverso il Piano nazionale di immunizzazione. In base all'ultima proiezione dello scorso 19 maggio, infatti, il ministero indicava che entro la fine del mese di giugno il programma vaccinale avrebbe ricevuto e distribuito 52,2 milioni di dosi di vaccino. Tuttavia nell'aggiornamento del documento la previsione di dosi da distribuire è scesa a 37,9 milioni. Il Brasile riceverà dunque 14,3 milioni di dosi di vaccino in meno rispetto a quanto previsto.(Brb)