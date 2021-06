© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Zahid Quraishi come primo giudice federale di fede musulmana della storia del Paese. "Quraishi sarà il primo musulmano nella storia degli Stati Uniti a servire come giudice federale'', ha detto il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, prima del voto. Quraishi, di origine pachistana, è stato magistrato nel New Jersey.(Nys)