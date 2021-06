© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima clamorosa brutta figura dell'assessora Katia Ziantoni. Non conosce neanche le leggi che regolano il conferimento dei rifiuti in altri comuni. La dice lunga sulla follìa che Roma sta vivendo in questo periodo". Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. (Rer)