© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rizzo conclude: "Sono convinto che il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra parlamenti e governi di Paesi alleati, siano fondamentali per contribuire alla costruzione di una Europa più forte, unita e sicura, contribuendo per questa via alla difesa e allo sviluppo dei valori di libertà, democrazia e pace che sono alla base dell'Unione europea". (Com)