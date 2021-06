Venezuela: vicepresidente, nostre quote a Covax bloccate a causa delle sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha di recente dichiarato che il meccanismo Covax, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), deve consegnare al Venezuela tra luglio e agosto “milioni di vaccini” anti Covid-19. “Il sistema Covax ha un debito con il Venezuela. Da aprile abbiamo depositato le risorse e il sistema Covax deve adeguarsi. Abbiamo già dato tutte le indicazioni tecniche, sono stati approvati i vaccini che possono entrare in Venezuela e il sistema Covax deve garantire al Venezuela diversi milioni di vaccini a luglio e agosto", ha affermato Maduro in un intervento sui progressi compiuti nella lotta al Covid-19. Le dichiarazioni di Maduro arrivavano in risposta a quanto affermato lo scorso 2 giugno dallo stesso Ugarte, secondo cui il Venezuela deve appunto ancora 10 milioni di dollari al meccanismo Covax per potere accedere alla sua quota di vaccini. (segue) (Vec)