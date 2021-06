Imprese: Regno Unito, imprenditore francese Drahi diventa primo azionista di Bt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore francese Patrick Drahi, proprietario dell'operatore telefonico Sfr, è diventato il primo azionista del gruppo britannico Bt (ex British Telecom), del quale ora detiene il 12,2 per cento del capitale. Grazie a un'operazione da 22 miliardi di sterline, Drahi ha acquisito 1,2 milioni di azioni attraverso Altice Uk, entità creata appositamente per il progetto. L'uomo d'affari ha garantito che nei prossimi sei mesi non presenterà nessuna offerta di acquisizione, in conformità alle leggi britanniche. "Bt ha una vera opportunità di migliorare e di sviluppare la sua rete di fibra", ha affermato Drahi. (Frp)