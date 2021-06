Covid: presidente Usa Biden invita popolazione a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini contro il Covid-19 “sono gratuiti, fatevi vaccinare”. È questo l’appello lanciato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un messaggio sul suo profilo Twitter personale. La metà dei cittadini statunitensi oltre i 12 anni ha completato l’intero ciclo di vaccinazione contro il Covid, secondo quanto emerso dai dati pubblicati dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo cui circa il 52 per cento della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose di un vaccino Covid, mentre il 42 per cento ha completato l'intero ciclo di immunizzazione. Secondo l’ultimo rapporto della Johns Hopkins University, inoltre, i casi di coronavirus giornalieri sono diminuiti del 17 per cento rispetto alla scorsa settimana, e rimangono sotto le 15 mila unità, “un livello che non si è più registrato dai primi giorni della pandemia”. “È necessario che molti più cittadini facciano il vaccino, per evitare che la variante indiana diventi il ceppo dominante negli Stati Uniti”, ha detto Anthony Fauci, immunologo statunitense e consigliere medico del presidente Joe Biden. Secondo il Cdc gli Stati Uniti hanno somministrato poco più di un milione di vaccini al giorno, nell’ultima settimana, e “anche se il ritmo è salito negli ultimi giorni, la media delle somministrazioni giornaliere è scesa costantemente rispetto ai livelli di metà aprile, quando le iniezioni quotidiane si attestavano sulle tremila unità”. (segue) (Nys)