Trasporti: De Corato, solidarietà della regione a capotreno aggredito, in programma incontro con prefettura

- L'assessore alla sicurezza, polizia locale e immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commenta in una nota il ferimento odierno di un capotreno di Trenord: "Esprimo solidarietà al capotreno aggredito questa mattina sul treno 2495 all'altezza di Cesano Boscone. Con Trenord stiamo affrontando il problema su quelle tratte dove maggiormente avvengono le aggressioni del personale, il progetto si chiama 'Treni Sicuri'". "Entro fine mese - ricorda l'assessore – ci incontreremo anche con la Prefettura per affrontare la problematica". "È chiaro - prosegue - che serve l'impegno di tutti e come assessorato ci stiamo attivando anche coinvolgendo le polizie locali e i sindaci dei comuni interessati dalle tratte sulle quali si sono registrati più episodi violenti". "Il presìdio delle stazioni e dei convogli - conclude l'assessore De Corato - diventa prioritario per la sicurezza dei viaggiatori e del personale".(Com)