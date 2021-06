Difesa: Vito (FI) su decreto su cybersicurezza, importante riconoscimento imprescindibile ruolo Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elio Vito, deputato di Forza Italia e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, afferma che "l'istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza va nella direzione indicata già nel dicembre 2019 dal Copasir, in una relazione unanime al Parlamento di cui - continua in una nota - sono stato relatore. La positiva interlocuzione registrata anche in queste ore ed il riconoscimento dell'imprescindibile ruolo di controllo esercitato dal Comitato, non a caso presieduto da un esponente dell'opposizione, rappresentano la migliore espressione di quel corretto rapporto istituzionale, nell'ambito dei rispettivi ruoli, che deve esistere in un settore delicato come la sicurezza nazionale". Vito conclude: "Sono certo che tale proficuo confronto, nell'esclusivo e comune obiettivo della tutela degli interessi nazionali, proseguirà in futuro, senza inutili clamori e protagonismi, sugli altri temi che abbiamo in agenda". (Com)