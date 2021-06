© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato ad Alberto Ascari.Largo Ascari (ore 10.00)Commissione consiliare trigiunta Bilancio, Urbanistica e Sport. All’ordine del giorno: "Progetto Nuovo Stadio: aggiornamento e richieste consiglieri comunali". Partecipano, tra gli altri, l’assessore All'urbanistica Pierfrancesco Maran e il docente di Tecnica delle costruzioni del Politecnico di Milano Riccardo Aceti.Diretta YouTube (dalle 13.00 alle 14.30)Il sindaco Giuseppe Sala interviene all'apertura del festival artistico "Welcome to Somotra".Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 19.00)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, visita alcune imprese in provincia di Como,Gabel Group, via XX settembre, 35 - Rovellasca/Co (dalle 9.00 alle 10.30)Porro spa (via Nobili Calvi, 35 - Montesolaro di Carimate/Co (dalle 10.50 alle 12.00)Gruppo Pontiggia, via Giacomo Leopardi, 9 -Figino Serenza/Co (dalle 14.30 alle 15.45)Enoteca Bottiglieria da Gigi Bizzotto Giuseppe e C. sas, via Bernardino Luini, 48 - Como (dalle 16.15 alle 16.45)Farmacia Internazionale di Tassone Roberto, via Fontana, 13 - Como (dalle 16.50 alle 17.20)Gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano alla conferenza stampa di presentazione dalla “Ciclovia Milano-Monaco”.Sede Provincia di Bergamo - Auditorium “Ermanno Olmi”, via Sora, 4 - Bergamo (ore 10.00)VARIESvelatura del monumento intitolato al campione di Formula 1 Alberto Ascari, donato da Automobile Club Milano. Alla cerimonia intervengono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa.Largo Ascari - Milano (ore 9.30)Coreve, il consorzio del riciclo del vetro, presenta i risultati del rapporto annuale. Con il presidente di CoReVe Gianni Scotti, il direttore generale Dante Benecchi e il responsabile Sviluppo raccolta e riciclo Massimiliano Avella.Hotel Sheraton Diana Majestic, viale Piave, 42/Piattaforma Zoom (ore 10.00)Iniziativa "Anziani non più soli: residenzialità diffusa con il sostegno telematico domiciliare", promossa dall'associazione Amici Casa della carità. Intervengono, tra gli altri, l'onorevole Maria Chiara Gadda, il professor Marco Trabucchi, il vicario per l'Azione sociale della diocesi di Milano, monsignor Luca Bressan, il presidente della fondazione Casa della Carità, don Virginio Colmegna.Adriano Community Center, via Adriano/angolo via Mulas - Milano/Canale YouTube associazione (dalle 10.00 alle 12.00)Conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi estivi con il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della commissione Cultura, le associazioni e gli organizzatori degli eventi.Tensostruttura dei Giardini Estensi - Varese (ore 14.30)Incontro "La mafia non esiste" organizzato dall’amministrazione comunale di Buccinasco nel cortile di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta. Intervengono, tra gli altri, Roberto Giarola, responsabile dell’area Nord Italia dell’Agenzia nazionale per i beni l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Monica Forte, presidente della Commissione regionale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità; Fabio Bottero, coordinatore regionale di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafia e corruzione; Lorenzo Sanua, referente di Libera Sud Ovest Milano “Angelo Vassallo” e il sindaco Rino Pruiti, insieme alla giunta comunale, i consiglieri comunali e sindaci della zona.Via Nearco - Buccinasco/Mi - streaming sulla pagina Facebook del Comune (ore 20.30)Proiezione della partita Italia ‒ Turchia all’interno del palinsesto di Triennale Estate dedicato agli Europei di Calcio 2021.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 21.00) (Rem)