Roma: assessore Trasporti, Gualtieri annuncia idee che sono già in nostro piano mobilità sostenibile

- "A sentir parlare Gualtieri sembra che abbia una marea di idee per la campagna elettorale sulla mobilità. Peccato che sono tutte opere già previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che abbiamo adottato grazie alla partecipazione dei cittadini, su cui però il Pd si è addirittura astenuto". Così in un post su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. "Dopo non aver finanziato nemmeno un euro per Roma, oltre a non aver inserito alcuna opera di mobilità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come gli avevamo chiesto quando era ministro dell'Economia, appena ci siamo riusciti col nuovo Ministro ha tentato di intestarsi il merito con la scusa della richiesta di commissariamento, che però era già previsto da mesi. Un tentativo maldestro, con cui è riuscito solo a smentirsi rispetto alle dichiarazioni precedenti, in cui sosteneva che non avevamo alcun progetto a un livello idoneo per il Pnrr". (segue) (Rer)