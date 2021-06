Roma: assessore Trasporti, Gualtieri annuncia idee che sono già in nostro piano mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora tira fuori dal cilindro il Corridoio sulla Colombo, per cui promette di realizzarne il progetto di fattibilità in autunno. Ma anche questa non è una sua idea, figuriamoci se ha qualche merito sull’iter già avviato. Infatti è già incardinato nell’attuazione del Pums adottato il 2 agosto 2019. Basta leggersi il documento qui sotto per verificare, datato 25 marzo 2021. Per cui si evince che Gualtieri sarà anche informato sullo stato di avanzamento dei vari procedimenti, ma con tutta la disonestà possibile non dice nulla su chi sta portando avanti il progetto, mentre lo promette come suo, inedito, bello e pronto, in autunno, sebbene sia già previsto dalla nostra amministrazione", continua Calabrese nella nota. "Ripeto che il Pd si è astenuto dalla votazione su tutto il Pums. Almeno per decenza, quindi, dovrebbero smetterla di raccontare frottole ai cittadini, copiando i progetti degli altri e facendoli passare per le loro proposte elettorali, visto che da rappresentanti già eletti dai cittadini in questa consiliatura, quando dovevano votare l'unico atto amministrativo idoneo a realizzarli, si sono anche tirati indietro". (segue) (Rer)