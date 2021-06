Roma: assessore Trasporti, Gualtieri annuncia idee che sono già in nostro piano mobilità sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "P.s: stiamo ancora aspettando una risposta dal Pd regionale sul progetto di trasformazione in metro e diramazione della Roma-Lido da Acilia Sud all’aeroporto di Fiumicino. Visto che Gualtieri è andato ad Ostia annunciando che “vogliamo trasformarla in metro di superficie”, esattamente come previsto sempre dal nostro Pums, e come rappresentato nell’ipotesi inviata a Zingaretti a marzo 2020, la lista dei progetti che, falsamente, vogliono far passare per loro proposte in campagna elettorale, comincia a essere un po’ troppo lunga. Del resto è quasi un anno e mezzo che aspettiamo una risposta", conclude il vicesindaco di Roma. (Rer)