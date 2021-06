Imprese: Leonardo, assicurare prospettive e lavoro a polo Automazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurare un solido futuro al polo genovese dell’Automazione di Leonardo intervenendo al più presto su organizzazione, governance, processi e dimensione, anche a tutela dei livelli occupazionali. È questa la posizione che l’azienda conferma in merito alle prospettive della Business Unit Automazione di Genova. Il mercato di riferimento dell’Automazione di Leonardo - si legge in una nota - richiede una struttura di costi snella e una forte agilità operativa, in un contesto di grande competitività caratterizzato da player globali molto focalizzati e di grande dimensione, che hanno imposto nel tempo un modello di business completamente nuovo basato su accordi flessibili e multipiattaforma. Leonardo è impegnata ad affrontare tutti questi aspetti per garantire le migliori prospettive per l’Automazione e i suoi lavoratori. “Fra le varie opzioni su cui Leonardo sta lavorando c’è la ricerca di un partner con una prospettiva industriale - anche in grado di rilevare nel tempo Automazione - che possa garantire alla Business Unit di essere competitiva nel lungo periodo, con una dimensione adeguata e una capacità di investimento dedicata. Il primo passo - che Leonardo sta già facendo - è quello di fare tempestivi interventi mirati sull’Automazione per garantire alla Business Unit una struttura di costi e governance, flessibile e agile, in linea con il suo mercato di riferimento, caratterizzato da dinamiche differenti da quelle tipiche del mercato della Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Si tratta di scelte non procrastinabili, se si vuole assicurare un futuro solido a questa realtà”, ha commentato Simonetta Iarlori, Chief People Organisation and Transformation Officer di Leonardo. (segue) (Com)