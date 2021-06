Imprese: Leonardo, assicurare prospettive e lavoro a polo Automazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per Leonardo - continua la nota - questo percorso ha senso se vengono soddisfatte due condizioni: la prospettiva di lungo periodo e la salvaguardia del livello occupazionale. Sono condizioni imprescindibili. Ciò è in linea con quanto Leonardo ha dimostrato da sempre sul territorio, dove ha saputo valorizzare nel tempo i suoi business, anche quelli che oggi non sono più nel suo perimetro e che stanno a dimostrare la bontà delle scelte fatte. In più Leonardo ha scelto Genova per lanciare la sua iniziativa strategica più significativa nel lungo periodo: la realizzazione del più avanzato centro di competenza dedicato a supercalcolo, intelligenza artificiale e cloud che guiderà il processo d i digitalizzazione di Leonardo e contribuirà in maniera significativa a quello dell'intero Paese. Un progetto, di risonanza e di valenza internazionale, che prospetticamente genererà un valore diffuso nella città, mettendo a sistema con le Università e i centri di ricerca del territorio come IIT, nuove competenze e nuove aree tecnologiche in grado di far crescere e attrarre talenti a Genova. I Leonardo Labs e l'attività di Cyber Security - aggiunge la nota - rappresentano uno degli asset strategici di sviluppo di lungo periodo di Leonardo, determinanti per mantenere la competitività del gruppo a livello globale. Una sfida imprescindibile, che determinerà l'esistenza dell'industria manifatturiera nazionale, non soltanto aGenova.