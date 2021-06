Imprese: Leonardo, assicurare prospettive e lavoro a polo Automazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo - conclude la nota - stiamo creando i presupposti per la costituzione di un nuovo tessuto industriale sano e competitivo. È dalla capacità di realizzare scelte di questo tipo, frutto di una visione chiara, di piani di sviluppo coerenti e con investimenti adeguati, che si costruisce il futuro. Questo rappresenta per Leonardo una assunzione di grande responsabilità nell’interesse delle persone e della città anche per le generazioni future. (Com)