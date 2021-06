Basilicata: domani Moles a Rionero in Vulture per convegno su comunicazione e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata, Giuseppe Moles, interverrà al convegno “La Comunicazione ai tempi del Covid-19”, che si terrà domani, venerdì 11 giugno, alle 11, presso l’Auditorium centro sociale “P. Sacco” a Rionero in Vulture (Potenza). Dopo i saluti della professoressa Tania Lacriola, dirigente scolastico Ic ex circolo didattico di Rionero, dell’ ingegner Luigi Di Toro, sindaco di Rionero in Volture, della dottoressa Claudia Datena, direttore generale Ufficio scolastico regionale Basilicata, prenderanno la parola monsignor Rocco Talucci, arcivescovo Emerito di Brindisi - Ostuni e cittadino onorario di Rionero, la professoressa Olga Nardozza, direttore del giornalino “On line school” dell’Ic “Ex circolo didattico”. L’incontro sarà moderato dal professor Leonardo Occhiogrosso, primo collaboratore del dirigente scolastico, e le conclusioni verranno affidate al sottosegretario Moles.(com)