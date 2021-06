Rifiuti: Mite, riunione proficua con comune Roma e Regione Lazio, nel segno collaborazione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, presso il Ministero della Transizione ecologica, la riunione per le criticità relative alla gestione del ciclo dei rifiuti del Lazio, convocata dal capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ing. Laura D’Aprile con i rappresentanti della Regione Lazio, Arpa Lazio, Città metropolitana di Roma, Roma Capitale. "Come da precedenti richieste (ex riunione del 4 giugno scorso) tutte le amministrazioni coinvolte hanno fornito la documentazione richiesta: la cartografia necessaria all’aggiornamento delle aree idonee alla individuazione degli impianti, la ricognizione dei procedimenti di autorizzazione e ampliamento pendenti presso la regione Lazio e la città metropolitana di Roma Capitale, la quale si è impegnata ad aggiornare le mappe relative alle aree idonee per l’ubicazione degli impianti in sette giorni lavorativi", si legge nella nota del ministero. (segue) (Com)