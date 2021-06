Etiopia: Ue-Usa, parti in conflitto accettino immediatamente cessate il fuoco nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le parti in conflitto nel Tigrè devono accettare immediatamente un cessate il fuoco per facilitare l'assistenza umanitaria per raggiungere tutte le persone bisognose nel Tigrè. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta Ue-Stati Uniti sull'emergenza umanitaria in Tigrè. "A sette mesi dall'inizio del conflitto nella regione etiope del Tigrè, le atrocità dei diritti umani e la crisi umanitaria sono allarmanti, spingendo attualmente 400 mila persone innocenti sull'orlo della carestia e della perdita della vita. Questo deve essere affrontato immediatamente. È bene ricordare la carestia degli anni '80 in Etiopia, che ha provocato circa un milione di morti, molti dei quali a causa del blocco dell'assistenza alimentare", si legge nella dichiarazione. "Dei 6 milioni nel Tigrè, 5,2 milioni di persone soffrono la fame e necessitano di assistenza alimentare di emergenza. Con il 90 per cento della popolazione che ha estremo bisogno di aiuti umanitari, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Abbiamo continuamente chiesto la fine della violenza e il libero accesso umanitario a tutte le parti del Tigrè, ma stiamo assistendo a crescenti restrizioni", continua la dichiarazione. (segue) (Beb)