Etiopia: Ue-Usa, parti in conflitto accettino immediatamente cessate il fuoco nel Tigrè (2)

- "Le restrizioni all'accesso stanno ostacolando gravemente la capacità degli operatori umanitari di assistere i più vulnerabili, in particolare nelle aree rurali bloccate, dove la crisi è più grave. Ostacoli deliberati e ripetuti da parte di militari e gruppi armati, i regolari saccheggi dell'assistenza umanitaria stanno spingendo la popolazione verso la fame di massa", scrivono Ue e Usa. "Usare la fame di civili come arma di guerra sta mettendo a rischio la vita di milioni di persone. Nella risoluzione 2417 (2018), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato fermamente l'uso della fame di civili come metodo di guerra e ha sollecitato un'azione contro i responsabili. Il Consiglio di sicurezza ha chiesto al segretario generale di riferire rapidamente al Consiglio quando si verifica il rischio di carestia indotta dal conflitto. Inoltre, stiamo assistendo a una sofferenza umana su vasta scala che è del tutto prevenibile. La violenza sistematica viene inflitta ai civili, compresa la violenza sessuale diffusa e le uccisioni extragiudiziali e per motivi etnici. I mezzi di sussistenza e i servizi sanitari essenziali della popolazione vengono distrutti", sottolineano Ue e Usa nella dichiarazione. "Tali metodi di guerra sono gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. L'indagine indipendente sulle violazioni dei diritti umani è di fondamentale importanza", hanno specificato. (segue) (Beb)