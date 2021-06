Etiopia: Ue-Usa, parti in conflitto accettino immediatamente cessate il fuoco nel Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ue e Usa, "tutte le parti in conflitto, così come la comunità internazionale, devono agire con urgenza per evitare una carestia su vasta scala nel Tigrè e il potenziale per questa crisi di destabilizzare la più ampia regione del Corno d'Africa. Data questa incombente catastrofe umanitaria, riaffermiamo la nostra solidarietà a tutte le persone colpite dal conflitto nel Tigrè", si legge ancora. Inoltre, "esortiamo tutte le parti in conflitto ad accettare immediatamente un cessate il fuoco per facilitare l'assistenza umanitaria per raggiungere tutte le persone bisognose nel Tigrè, indipendentemente da dove si trovino, e per fermare la violenza contro i civili; ricordiamo l'obbligo di tutte le parti in conflitto di aderire al diritto umanitario internazionale ed esercitare la loro responsabilità nei confronti della protezione di tutti i civili, compresi gli operatori umanitari. Ciò dovrebbe rimanere di primaria importanza e deve essere applicato in ogni momento, e non essere subordinato all'esistenza di un cessate il fuoco; invitiamo tutte le parti in conflitto a consentire un accesso umanitario immediato, senza ostacoli e sicuro a tutte le parti del Tigrè per prevenire carestie su vasta scala e perdite di vite umane; invitiamo le autorità etiopi ed eritree a garantire che le forze armate eritree si ritirino immediatamente dall'Etiopia, in linea con il precedente impegno". (segue) (Beb)