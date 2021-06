Etiopia: Ue-Usa, parti in conflitto accettino immediatamente cessate il fuoco nel Tigrè (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Ue e Usa invitano "la comunità internazionale ad aumentare il proprio sostegno salvavita nella regione, anche attraverso finanziamenti umanitari, e a fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la vita, la dignità e i mezzi di sussistenza della popolazione civile nel Tigrè. Desideriamo vedere un'Etiopia democratica e pacifica, dove tutta la sua gente possa costruire una visione condivisa per il futuro del Paese e gettare le basi per una crescita e prosperità economica sostenibile ed equa. Ci impegniamo a sostenere l'Etiopia e a costruire sulla partnership tra di noi. Chiediamo ai nostri partner internazionali di lavorare con noi per un'Etiopia pacifica e prospera che sia anche una fonte di stabilità nella regione più ampia", conclude la dichiarazione congiunta che è firmata dall'amministratore Usaid, Samantha Power, dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dal commissario Ue per la gestione delle crisi Janez Lenarcic, dalla commissaria europea per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen. (Beb)