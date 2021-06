Recovery: Fd'I, Roma senza commissione speciale, nostra proposta bocciata da 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha respinto, con la ipocrita astensione dei cinque stelle la delibera di Fd'I per la istituzione di una commissione speciale sul Pnrr". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "La proposta presentata nello scorso gennaio avrebbe consentito di evitare la figuraccia che ha visto dare a Roma solo le briciole anche per lo scarso lavoro della giunta Raggi che ha fatto un mero elenco della spesa senza coinvolgere le opposizioni e le forze sociali e produttive della Capitale. La commissione anche oggi seppure a fine consiliatura sarebbe stato uno strumento utile per far sentire la voce della Capitale alla quale il Pnrr lascia ad oggi le briciole con soli 500 milioni. Altro che 'resilienza', la Raggi Roma è ridotta ad ecce homo", conclude la nota.(Com)