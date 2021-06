Industria: Mise, confronto con Stellantis per individuare strada riconversione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incontro con Stellantis e con le parti sociali convocato al Mise per martedi 15 giugno e presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti vuole essere prima di tutto luogo di confronto costruttivo per individuare insieme la strada migliore per realizzare la riconversione della produzione industriale". Lo rende noto il Mise. "Obiettivo del ministro Giorgetti - si legge in una nota - è raggiungere il risultato del rilancio dell’azienda sfruttando al massimo anche le opportunità offerte dal Pnrr. All’incontro parteciperanno anche il viceministro Gilberto Pichetto e il ministro Andrea Orlando".(com)