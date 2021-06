Covid: PagoPa-Mitd, app Io è uno dei pilastri della trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'app Io è un'applicazione sicura e affidabile nonché uno dei pilastri della strategia di trasformazione digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione inseriti nel Pnrr ed è già stata installata da oltre 11,5 milioni di cittadini". Lo si legge in una nota di PagoPa e del ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale. "La piattaforma PagoPa, integrata sull'app Io - continua la nota -, è il moderno sistema di pagamenti per le Pubbliche amministrazioni e ha registrato nel solo mese di maggio oltre 12 milioni di transazioni per un controvalore economico di circa 2,5 miliardi di euro e rappresenta una best practice italiana a livello europeo". (Com)