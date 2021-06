Edilizia: Gelmini, impegno per qualità sviluppo nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo all’appuntamento “Città, lavoro, futuro”, organizzato da Campus edilizia Brescia ha osservato: "Da ministro per gli Affari Regionali, e da esponente del governo, vi assicuro il massimo impegno per rilanciare la crescita di questo Paese anche attraverso la qualità dello sviluppo delle nostre città, perché si tratta di un innesco fondamentale per la ripresa del ciclo economico nazionale. Serve per queste ragioni - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - un intenso confronto e una profonda condivisione fra tutti i livelli territoriali dotati delle competenze legislative e amministrative in materia: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni sono tutti attori protagonisti di un’opera, che deve essere corale e capillare, se vuole davvero raggiungere i propri obiettivi". Gelmini ha aggiunto: "Questo pluralismo istituzionale, improntato alla leale collaborazione, che spesso in passato si è rivelato un fardello, credo che invece debba essere sfruttato e valorizzato come una ricchezza". (segue) (Com)